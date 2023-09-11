إزالة 47 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء العشوائي المخالف دون ترخيص؛ تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة رصد حالات التعدي بمختلف أشكالها في المهد حتى لا يستهان بالقوانين الوزارية وتطبيقها على الجميع بلا استثناء.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٤١ حالة إزالة تعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أن المهندس إيهاب عبدالقوي وشريف سمير نائبا رئيس المركز وفرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية شن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالحسينية، أسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعد بقرية الحسينية.

كما أزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومسئول الإزالات ومسئول حماية الأراضي والإصلاح الزراعي 3 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية شلقام والجرنوس وكفرانس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف أشرف الدسوقي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني موسي، أزالت ٣ حالات تعد دون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص، والتحفظ على معدات البناء.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا