زراعة 4 ملايين فدان قمح لتلبية احتياجات السوق وخفض فاتورة الاستيراد

كشف الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تفعيل وتطبيق خطة الدورة الزراعية لمحصول القمح للموسم المقبل.

وأضاف أنه من المستهدف زراعة ٤ ملايين فدان قمح، وتحرص الوزارة على التوسع فى زراعة محصول القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية منه، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى توجيه مديريات الزراعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات للموسم. وقال إنه تم التنسيق مع الجمعيات الزراعية وإخبار المزارعين بالأنظمة المخصصة لزراعة المحصول، كما سيتم توفير جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية، لافتًا إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، وتم تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية التى أسهمت فى رفع معدلات الإنتاج، وفى استقرار سوق السلع الغذائية من حيث زيادة حجم المعروض من المنتجات وبأسعار مناسبة. من جانبه، قال مجدى عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن عودة الدورة الزراعية هدفها تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلى من القمح حاليًا ٥٥٪ من حجم الاستهلاك السنوى، ما يؤكد ضرورة زيادة المساحة المزروعة لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.

وذكر أن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، ولا بد من التوسع فى زراعته لتحقيق الأمن الغذائى محليًا، مشيرًا إلى أنه ستتم مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج من محصول القمح، من خلال استنباط أصناف من التقاوى عالية الإنتاجية، وقادرة على تحمل الظروف المناخية، وكذلك استنباط أصناف قمح تصلح زراعتها فى الأراضى المستصلحة حديثًا، خاصة مع خطة الدولة التوسعية فى الرقعة الزراعية. وذكر أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، باعتبار أن التعاونيات بيوت للمزارعين، ولها دور فاعل فى التسويق لمحصول القمح ومختلف المحاصيل الزراعية.