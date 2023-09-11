أحمد رجب.. ملك السخرية

كلماته هى أول ما كان يبحث عنها قارئ «الأخبار» داخل عموده «نص كلمة»، الذى اشتهر به، وأسهم فى علاج قضايا جماهيرية كبيرة ومهمة يعجز كتّاب المقالات الطويلة عن حلها، ليكون بمثابة «عمود قومى» يلجأ إليه المواطنون للبحث عن الحقائق.. إنه الكاتب الساخر أحمد رجب الذى تحل غدا ذكرى وفاته التاسعة.

قال عنه مصطفى أمين: «هو تلميذى، ومنذ اليوم الذى عرفته فيه تنبأت له بدور كبير سوف يلعبه فى حياة المجتمع المصرى، فقلمه ساخر وأسلوبه جذاب استطاع أن يُضحك المصريين لأكثر من ٢٠ عامًا ويرسم الابتسامة على شفاههم». ولد الكاتب الصحفى الساخر أحمد رجب فى الإسكندرية، وحصل على شهادة ليسانس الحقوق، وخلال دراسته تعرف على مصطفى وعلى أمين، وعمل مراسلًا صحفيًا، وكان أول مقال كتبه عن قارئ القرآن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ولاقى المقال قبولًا وانتشارًا واسعًا حتى نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، وتسبب فى زيادة شهرة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ورفع أجره من ٢٠ إلى ١٠٠ جنيه.

عُرف عن أحمد رجب أنه كان يمارس نقدًا ساخرًا فى مجالات السياسة والثقافة وشئون المجتمع، وكان أغلب هذه الفقرات الموجزة يكشف عن المشكلات التى يعانيها رجل الشارع البسيط والموظف المنهك من قرارات الوزراء أو تناسى الحكومة مطالبهم. على مدار حياته قدّم الكاتب الساخر إلى المكتبة العربية العديد من المؤلفات منها: «توتة- أى كلام- نهارك سعيد- الحب وسنينه- نص كلمة- كفر الهنادوة- كلام فارغ»، كما حصل على العديد من الجوائز، منها وسام العلوم والفنون، وجائزة نقابة الصحفيين التقديرية. وفى عالم التليفزيون، شارك الكاتب الصحفى فى بعض المؤلفات، مثل: «نص ساعة جواز، وفوزية البرجوازية، ومحاكمة على بابا، والوزير جاى»، كما برع فى تقديم الشخصيات الكاريكاتيرية، منها: «فلاح كفر الهنادوة، والكحيت، وعبدالروتين، وقاسم السماوى»، كما صدرت له عدة كتابات عن الحب بطريقته الساخرة، وكان آخرها «يخرب بيت الحب».