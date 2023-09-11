الناطق باسم الإسعاف بليبيا: 25 حالة وفاة بمدينة البيضاء نتيجة الإعصار "دانيال"

قال أسامة علي، الناطق باسم الإسعاف بليبيا، إن مدينة البيضاء، شهدت وقوع 25 حالة وفاة، وعدد المفقودين لم يتم تحديده حتى الآن، بسبب الإعصار دانيال.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم التواصل مع جهاز الطوارئ في مدينة سوسة ووصل عدد الضحايا إلى 7 و20 مفقودًا حتى الآن، مؤكدًا أن الإسعاف يعمل بشكل طبيعي على الرغم من تأثره بالظروف الطبيعية نتيجة تعطل بعض السيارات.

تقديم جميع سبل الدعم اللازمة عبر مجموعة من الفرق لمواجهة آثار العاصفة

وأكد أن فرق الإغاثة اتجهت الآن إلى مدينة بني غازي، وسيكون هناك تجمع بمستشفى الطوارئ وسيتم إعادة الهيكلة وتشكيل الفرق حسب الحاجة، ويتم العمل على تقديم جميع سبل الدعم اللازمة عبر مجموعة من الفرق لمواجهة آثار العاصفة.

وأوضح أن كل الأرقام التي تعلن هي أرقام أولية وليست دقيقة، خاصة أننا ما زلنا في أوج الأزمة نتيجة إعصار دانيال وكون ليبيا تتعرض لمثل هذه الظواهر للمرة الأولى.