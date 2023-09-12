الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. الأنبا نيقولا أنطونيو يروي ذكرياته الشخصية مع البابا بتروس السابع

الانبا نيقولا
الانبا نيقولا

تحيي الكنيسة الذكرى السنوية التاسعة عشر لانتقال لمثلث الرحمات بتروس السابع بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وبمناسبة الذكرى السنوية نشر الانبا نيقولا انطونيو متحدث الكنيسة الرسمي، صور لرسامة مثلث الرحمات البابا البطريرك بطرس السابع له حينما كان المنتخب لدرجة الأسقفية نقولا أنطونيو متروبوليتًا على إبراشية إرموبوليس (طنطا) في 18 مارس 2001 بكاتدرائية القديس نيقولاوس في المقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي - الأزهر - بالقاهرة. 

تفاصيل الحدث

وقال تعليقا على الصور إنه في هذه المناسبة المقدسة ارتدى المتروبوليت نقولا البدلة الأسقفية وحمل عصا الأسقفية لأبيه الروحي مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) الأسبق، والذي كان البابا بتروس يكن له كل المحبة والاحترام.
كما أن مثلث الرحمات البابا البطريرك بتروس السابع في يوم 23 مارس 2001 قام بنفسه بتجليس (تنصيب) المتروبوليت نقولا على مطرانية إرموبوليس (طنطا) في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الواقعة في مقر الإبراشية بمدينة طنطا.

ونعى البابا الراحل قائلا: “مع القديسين ارح يارب نفس عبدك المثلث الرحمات البابا والبطريرك بتروس حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، بل حياة لا تفنى. . ذكرٌ مؤبدٌ، فليكن ذكره مؤبدًا”. 

من هو البابا بتروس؟

ولد بطرس بابابيترو في سيتشاري ، مقاطعة كيرينيا ، قبرص في 3 سبتمبر 1949. كان الابن الأكبر لعائلة أرثوذكسية يونانية وكان والده وجده كاهنين.

في سن الثانية عشرة، التحق بطرس بدير مشيراس. ثم في سن السابعة عشرة، دخل مدرسة الرسول بارناباس في نيقوسيا، تخرج منها عام 1969 ورُسم شماساً في دير مشيراس.

بعد عام، أثناء دراسة الشماس بتروس في مدارس أفروف الثانوية. استدعاه مثلث الرحمات البابا البطريرك نيقولا السادس إلى الإسكندرية. وشغل بتروس منصب شماس تحت قيادة البابا البطريرك. ثم في عام 1974 تلقى بطرس منحة دراسية من وزارة الخارجية اليونانية للالتحاق بكلية اللاهوت في جامعة أثينا.

بعد تخرج الشماس بتروس من جامعة أثينا عام 1978، رُسم كاهنًا من قبل المطران خريسوستوموس أسقف دودونيس وغادر إلى القاهرة حيث حصل على لقب النائب البطريركي. في عام 1983 تمت ترقيته إلى رتبة أسقف بابل.

تولى الأسقف بترس عدة مناصب في جميع أنحاء إفريقيا، بدءًا من جوهانسبرج وأكرا والكاميرون ووسط شرق إفريقيا. وأثناء وجوده في إفريقيا ركز على ترميم الأديرة، مثل دير القديس سابا التاريخي في الإسكندرية، وتوسيع نطاق عمله التبشيري في شرق إفريقيا.

بعد رقاد مثلث الرحمات البابا البطريرك بارثينيوس الثالث في عام 1996 تولى بترس رئاسة بطريركية الإسكندرية في 9 مارس 1997 بعد انتخابه من قبل المجمع المقدس في فبراير 1997، وأصبح لقبه البطريركي بتروس السابع.

الأنبا نيقولا أنطوني البابا بتروس السابع البابا بتروس الأنبا نيقولا أنطونيو البطريرك بتروس السابع

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