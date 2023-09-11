الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل مالك محل بويات فى تفحم شخصين بعقار مصر القديمة المحترق

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل  مالك محل بويات وأدوات تشطيب أسفل عقار مصر القديمة المحترق، بضمان محل إقامته على ذمة القضية.

وكان مالك المحل قد أكد أنه ليس له دخل بـالحريق، وأن المحل شب فيه ماس كهربائي في ساعة متأخرة من الليل، ولم يعلم شيئا عن الحريق سوى في اليوم التالي.

وأدلى بأقواله حول إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل المحل؛ لاحتوائه على مواد سريعة الاشتعال كالتنر.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق، بما فيها محل بويات، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد على الاشتعال.

وصرّحت النيابة بدفن جثماني شخصين تفحما داخل المنزل، فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

البداية

تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك، بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد، فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق، وتكمن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، فيما تفحمت جثتى شخصين إثر احتجازهما داخل النيران، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب شخصان بحالة اختناق وجرى إسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا في الحادث وانتقلت لمعاينة آثار الحريق والخسائر والتلفيات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة وكشف ملابساتها وأسباب نشوب الحريق.

عقار مصر القديمة المحترق أدوات تشطيب مالك محل بويات ل إجراءات السلامة والأمان ضمان محل إقامته

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