محافظ أسيوط: انطلاق حملات إشغالات لإزالة التعديات على حرم الطريق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات الاشغالات والمرافق بحي شرق مدينة أسيوط لإزالة التعديات على حرم الطريق وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

اللواء عصام سعد: إتخاذ الإجراءات القانونية إتجاه المخالفين والمتعدين علي الطريق

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال والعروق الخشبية المغطاه بالقماش وعربات المشروبات والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل في بعض المناطق من بينها الطريق العام بمنطقة نزلة عبد اللاه وشوارع النميس والجمهورية والهلالي وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقاً وميدان الحسن والحسين خلف مستشفى العطيفي بمنطقه فريال.

وذلك خلال حملات بمشاركة عبد اللطيف فضالي رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة مسئولي الاشغالات بالحي والتراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

يأتي ذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مع تشديد الرقابة الدورية لرفع كافة الإشغالات أولاً بأول قبل أن تتفاقم لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات

إزالة الإشغالات