الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة وجود هزات ارتدادية فى المغرب خلال أيام (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أوضح الدكتور محمود القريوتي، مدير مركز رصد الزلازل في الأردن، حقيقة وجود هزات ارتدادية في المغرب خلال الأيام المقبلة.

وقال إنه ما زالت الزلازل أو الهزات الارتدادية مستمرة في المغرب، وكان آخر تحديث في 5:16 فجر اليوم بالتوقيت العالمي، إذ حدث زلزال ارتدادي بقوة 3.6 على مقياس ريختر، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر الزلازل الارتدادية عدة أيام أو ربما عدة أسابيع.

مؤشر إيجابى على قرب انتهاء الهزات

وتابع، خلال مداخله له عبر تطبيق "زووم" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه من الملحوظ أن الزلازل الارتدادية تقل شيئا فشيئا، سواء في العدد أو القوة، وبالتالي هذا مؤشر إيجابي على قرب انتهاء هذا النشاط، ولكن إذ استمر فإنه سيكون في مثل هذا النمط قليل العدد والقوة، ولكن تبقى كل الأمور في باب التوقعات والاحتمالات، والحذر الشديد مطلوب في تقييم هذا الأمر.

إعمار البنية التحتية فى ظل التوقعات بمزيد من الهزات الارتدادية

وأضاف أنه يجب أن تستمر المتابعة لهذا النشاط والحذر الشديد في تتبعه، وعن إعادة إعمار البنية التحتية لهذه المنطقة في ظل التوقعات بمزيد من الهزات الارتدادية فليس هناك أي خطر لأن النشاط الذي يقل عن 4 درجات ليس لديه تأثير على المباني مطلقا، والاستمرار في هذه الارتدادات على هذا النمط بالنسبة للبناء أو أي جوانب أخرى في الإعمار جيد ولا خوف من ذلك.

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