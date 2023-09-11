الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 4 آلاف زيارة منزلية في 26 قرية ونجع ضمن "بلدي أمانة" بأسوان

الحملة
الحملة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، مشيرًا إلى دور ذلك في التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع، وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

تنفيذ عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية


ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان، تم استمرار تنفيذ عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 قرية ونجعًا بمركزي إدفو وكوم أمبو، استهدفت توعية عدد 24 ألفًا و763 من السيدات والرجال والأطفال، ضمن فعاليات حملة "بلدي أمانة".

 

هدف الحملة 


وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.
كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة "بلدي أمانة" تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة الطرق على الأبواب حملة بلدى امانه للتوعية فى أسوان تنفيذ زيارات منزلية لتوعية المواطنين فى أسوان توعية أهالي القري ضمن حملة بلدى امانه فى أسوان المجلس القومى للمرأة فى أسوان

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