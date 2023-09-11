جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى

الجامعة تثمن المسيرة المهنية للوزير فى مجال الهندسة والعمارة.. وتؤكد: مسيرته عكست شغفًا واهتمامًا مبكرًا بالهندسة والعمارة

الوزير صاحب رحلة عمل طويلة تضمنت العديد من المحطات المضيئة فى مجال المشاريع الهندسية القومية

الجامعة تقدر الدور البارز للدكتور أيمن عاشور فى تأهيل المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والجامعات الأهلية الجديدة كجامعات ذكية تحاكى أحدث النظم العالمية

د. أيمن عاشور يشيد بالتعاون التعليمى والعلمى بين مصر والمملكة المتحدة.. ويؤكد: تعزيز قيم الابتكار والإبداع داخل مؤسسات التعليم العالى لمواجهة التحديات والمساهمة في التنمية المستدامة

فى خطوة مهمة تؤكد تاريخه الأكاديمى الكبير، ونبوغه المهني، ومسيرته المهنية والشخصية المشرفة، منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درجة الدكتوراه الفخرية فى الهندسة المعمارية تقديرًا لتاريخه العلمى، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد الـ125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذى أقيم بحرم دوكلاند الجامعى بلندن.

وللحق فإن الدكتور أيمن عاشور نموذج للوزير الناجح والأكاديمى المحترف، دون صخب أو ضجيج، فهو يثبت يومًا بعد آخر أنه رجل دولة من طراز فريد، فالعمل الجاد هو طريقه الوحيد لتحقيق هدفه، ولذلك يصل لهدفه دائمًا، لا يعرف إلا النجاح فى كل خطواته، وزير نشط يعرف جيدًا متى وأين يضع قدميه حينما يخطو بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى الذى تنشده الدولة، لذلك استطاع وخلال فترة قصيرة أن يحقق الكثير من النجاحات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وربما أهم وأبرز ما يميز الدكتور أيمن عاشور أنه لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد.

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

وقد حرصت الجامعة فى خطاب المنح على أن تثمن المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور عاشور، والتى عكست شغفًا واهتمامًا مبكرًا بالهندسة والعمارة، تمثل فى نبوغه فى هذا المجال، والذى أثمر عن رحلة عمل طويلة تضمنت العديد من المحطات المضيئة فى مجال المشاريع الهندسية القومية، وكان أبرزها دوره منذ عمله وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي لبلورة رؤية واستراتيجية وطنية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، مشيرا إلى أن منح هذه الدرجة العلمية للدكتور عاشور يأتى تقديرًا لمسيرته العلمية فى مجال الهندسة المعمارية، التى تعد مصدر إلهام للخريجين الذين يأملون فى محاكاة هذه النماذج من النجاح أثناء رحلتهم الدراسية، ليتمكنوا من ترك بصماتهم فى العالم، وكذا عن مجمل إنجازاته فى مجال التعليم الجامعى خلال توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

وجامعة إيست لندن تقدم الدكتوراه الفخرية للشخصيات البارزة تقديرًا لدورهم ليس فقط فى مجال عملهم، ولكن كذلك فى خدمة المجتمع، وتتماشى مساهماتهم مع أهداف وقيم الجامعة التى تتمحور حول الاستدامة التكنولوجية الخضراء، ورفاهية الإنسان والتكنولوجيا الصحية، والعدالة المجتمعية والسيبرانية، وتتم تسمية المرشحين للحصول على الدكتوراه الفخرية عن طريق الدارسين، وأعضاء هيئة التدريس، والمحافظين، وقدمت جامعة إيست لندن هذا اللقب الفخرى لأول مرة فى عام 1903، وحصل عليها العديد من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، المعروفة بإنجازاتها فى المجالات المختلفة، ومن هذه الشخصيات؛ الدكتور رونالد بوش، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سيمنس، والبارونة تاى جرى تومبسون، والسير/ كير ستارمر، زعيم حزب العمل البريطانى.

ومن جانبه تقدم د. أيمن عاشور بالشكر إلى جامعة إيست لندن للتكريم والحفاوة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد رمزا للروابط العميقة والمثمرة التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات التعليمية والبحثية، لافتا إلى التعاون الواسع بين جامعة إيست لندن على وجه الخصوص والجامعات المصرية عبر العديد من البروتوكولات والاتفاقات المشتركة لخلق درجات علمية مزدوجة فى البرامج الدراسية الحديثة، مشيدا بما قامت به جامعة إيست لندن من إنجازات هائلة باعتبارها جامعة تركز على الوظائف، ودعم الحراك الاجتماعى، مثمنا نهج الجامعة فى تزويد الطلاب خلال رحلتهم التعليمية بالمواهب والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية فى سوق العمل.

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

وأكد الوزير على أن الإيمان بالقدرة على الابتكار والإبداع كان لهما الأثر فى تحفيزه على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف، والوصول إلى حلول مبتكرة، لافتًا إلى التأكيد خلال عمله على تعزيز قيم الابتكار والإبداع حتى نحقق تغييرًا فارقًا ومؤثرًا وحقيقيًا، وقدم عاشور نصيحته للخريجين فى الاحتفال باستخدام مواهبهم ومهاراتهم بشكل جيد والعمل بشغف لتحقيق النجاح والتغيير الإيجابى وترك أثر فارق فى العالم، وحضر الاحتفال، السفير شريف كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، واللواء أحمد المشرفى، الملحق العسكرى المصرى بالمملكة المتحدة، ود.رشا كمال، الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ود. إسلام صبيح، الملحق الطبى بمكتب الدفاع المصرى بلندن، ود. أماندا برودريك، رئيس جامعة إيست لندن، ود. جون جاروود، رئيس مجلس الأمناء، ود. حسن عبدالله، الرئيس الأكاديمى بالجامعة، ود. بول مارشيال، نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، ود. مات بيلجارد، نائب رئيس الجامعة للتأثير والابتكار، د. دين كورتيس، نائب المستشار، والمدير المالى.