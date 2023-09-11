عمدة أسوانى: جميع منشآت قريتنا ضمن "حياة كريمة" وإنجازات الرئيس السيسى

تشهد محافظة أسوان العديد من المشروعات الخدمية والكبرى فى كل القطاعات، والتى يتم إنشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والتى ساهمت فى تحقيق آمال المواطنين في إيجاد حياة كريمة لهم ولأبنائهم فى القرى المقيمين بها، والتى كانت فاقدة لجميع الخدمات، وأصبحت حاليًا بمثابة مدن مصغرة متطورة أيضًا.

مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وتجرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع قرى ومراكز محافظة أسوان، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعًا وكفرًا وتابعًا.

وضمن المبادرة الرئاسية، تم وجار تنفيذ 1231 مشروعًا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه، وتم الانتهاء من عدد 612 مشروعًا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بعدد 619 مشروعًا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه.

رسائل دعم المواطنين لإنجازات رئيس الجمهورية

ويرصد "الدستور" آراء أحد المواطنين بقرى حياة كريمة، ليحكى لنا عن الإنجازات الجارية:

قال العمدة يحيى عبدالكريم من أهالي عزبة العرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إن قرية عزبة العرب كانت تفتقد العديد من الخدمات التى كانت يفتقدها الأهالى سابقًا، وفى الوقت الحالى تم توفيرها للأهالى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن جميع الإنشاءات التي تمت حاليًا حديثة، وتم تنفيذها داخل القرية الرئيسية التي تتبعها قرية عزبة العرب ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى الفارس الهمام، وكانت تفتقدها القرية منذ نشأتها، والتى من أبرزها إنشاء مجمع حكومي لمساعدة المواطنين على إنهاء كل الأوراق المطلوبة منهم داخل القرية ودون أى مشقة لطريق، ووحدة صحية لتلقي المواطنين الخدمات الصحية، ومركز شباب لمساعدة النشء بالقرية على استثمار أوقات فراغهم، من خلال ممارسة الهوايات الرياضية المفضلة لهم، بجانب خدمات الصرف الصحى التى ساهمت بدورها في رفع المعاناة عن الأهالي بشكل كبير جدًا.