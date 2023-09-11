الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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يضم حزمًا من الفرص الاستثمارية.. أبرز المعلومات عن المنتدى البيئى والمناخى (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول المنتدى البيئي والمناخي.

 

المنتدى البيئي والمناخي: 

 

ينطلق في نسخته الأولى يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الإدارية.

 

يضم المنتدى حزما من الفرص الاستثمارية الواعدة.

 

يشهد إطلاق دراسة مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم.

 

يتطرق إلى إدارة المناطق المحمية داخل المحميات الطبيعية.

 

يطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص.

 

ستساعد المشروعات المطروحة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

المنتدى البيئي والمناخي المنتدى البيئي حزم من الفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية حزم

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