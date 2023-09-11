الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 18 محضرا تموينيا في حملة على المخابز بمطاي

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعومة، أسفرت عن ضبط وتحرير 18 محضر تمويني متنوع لعدد من المخابز البلدية المدعومة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاى، ومباحث التموين، ومفتشي التموين، شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار والعمل على استقرار الأسواق.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع بردنوها بمطاي، حيث تم المرور على المخابز بقرى بردنوها ولتلات وسيلة الشرقية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٨ محضر تمويني لنقص الوزن، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات والمحاضر تم تحريرها بمعرفة محمود إسماعيل مدير تموين بردنوها ومحمد شعراوي مفتش تموين، وبحضور ربيع عبد الحليم رئيس مجلس قروي بردنوها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي شدد خلالها على تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة، لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الإنساني، حرصًا على صحة المواطنين، وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم. وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، مؤكدًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 18 محضر تمويني حملة رقابية علي المخابز بقرية بردنوها بمطاي عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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