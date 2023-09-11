الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كندى من أصول مصرية يدشن حملته لخوض الانتخابات الفيدرالية.. رسميًا

أندرو فهمي
أندرو فهمي

دشن الكندي من أصول مصرية أندرو فهمي، الأحد، حملته الانتخابية رسميًا للانتخابات الفيدرالية الكندية القادمة عن حزب المحافظين المعارض عن دائرة "مسيساجا إيرين ميلز".

وأعلن فهمي عن محاور حملته الانتخابية وسط أنصاره في مدينة "مسيساجا"، بحضور قيادات من الجالية المصرية، والنائب البرلماني شريف سبعاوي، لتقديم الدعم له في حملته.

وقال أندرو فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن المواطنين الكنديين أصبحوا يعانون كثيرا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم وعدم قدرتهم على امتلاك المنازل بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري"، موجها انتقادات لاذعة للحزب الليبرالي الحاكم وزعيمه رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأكد فهمي وجود صعوبات كثيرة تواجه الكثير من المهاجرين لاستقدام أفراد عائلاتهم من دولهم الأصلية، والتعسف لحصولهم على تأشيرات الدخول إلى كندا.. مشيرا إلى أن فترات معالجة التأشيرات تصل إلى شهور وربما عام أو أكثر.

وأضاف فهمي أنه يعمل في المجال السياسي منذ نحو عشر سنوات كمدير للحملة الانتخابية للنائب شريف سبعاوي، لافتا إلى أنه يعلم المشاكل التي تواجه الناخبين، وخاصة في دائرة "مسيساجا إيرين ميلز" ذات التواجد المصري والعربي الكبير.

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