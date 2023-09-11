الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إعلان الفائزين بجائزة مكتبة وهبان للقصة القصيرة بالتعاون مع دار العين

مسابقة مكتبة وهبان
مسابقة مكتبة وهبان

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "مكتبة وهبان للقصة القصيرة" ا لتي نظمها جروب مكتبة وهبان بالتعاون مع دار العين للنشر والتوزيع، عن الفائزين في الدورة الأولى للمسابقة التي ضمت 362 قصة قصيرة من 17 دولة عربية.


وفازت بالمركز الأول آلاء مجدي جودة مطر، عن قصة "بقاء"، فيما فاز بالمركز الثاني عمر محمد هشام وطني، عن قصة "أحد أفراد العائلة لا يأكل إلا أجنحة الدجاج"، أما المركز الثالث فكان لمحمد عويس التركي، عن قصة "مضاجعة قصة هامدة".


كانت لجنة التحكيم التي يرأسها الكاتب والناقد طارق إمام، قد اختارت في نهاية أغسطس الماضي، 15 قصة قصيرة للتأهل، وستقوم دار العين للنشر والتوزيع بنشر الـ15 قصة في كتاب إلكتروني عبر تطبيق أبجد الذي يضم أكثر من 2 مليون قارئ من مختلف دول الوطن العربي.


وشارك في المسابقة 362 قصة قصيرة، من 17 دولة عربية مختلفة وتراوحت أعمار المتقدمين للمسابقة ما بين 13: 67 عاما وأغلبهم من فئة الشباب ما بين 20: 35 عاما. 

وبلغ عدد المشاركات من مصر 296 قصة، ومن سوريا 13 قصة، ومن الجزائر 9 قصص، ومن المغرب 8 قصص، ومن العراق 7 قصص، ومن السودان 7 قصص، ومن فلسطين 4 قصص، ومن الأردن 3 قصص، ومن السعودية 3 قصص، ومن تونس 3 قصص، وقصتان من لبنان، ومن الكويت قصتان، فيما بلغت عدد المشاركات من كل من ليبيا وموريتانيا واليمن والصومال وإرتريا مشاركة واحدة من كل دولة.


ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل برعاية دار العين للنشر والتوزيع قريبا لإطلاق الكتاب القصصي، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل كل منهم على درع المسابقة، وذلك بحضور الكاتب والناقد طارق إمام، الذي سيكتب مقدمة الكتاب، والناشرة فاطمة البودي، مدير دار العين للنشر.

مسابقة مكتبة وهبان للقصة القصيرة دار العين للنشر 362 قصة قصيرة 17 دولة عربية مسابقة مكتبة وهبان للقصة

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