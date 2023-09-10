كشفت نرفانا حسين، مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية بوزارة الصحة، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الاكتشاف المتأخر للسرطان يجعل العلاج أصعب وتكلفته أعلي.

وأضافت، أن وزارة الصحة دشنت رسمياً مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال استبيان للفئات المستهدفة بما يشمل الأعراض والتاريخ الوراثي للمرض، وكذلك التدخين.

وأشارت إلى أن أي فئة فوق 18 سنة هي من تقوم بملئ الاستبيان، وفي حاله ثبوت المرض يتم العلاج بالكامل علي نفقة الدولة بالمجان، موضحة أن سرطان الكبد كان الأكثر انتشارا في مصر وتراجع بفضل مبادرة القضاء علي فيروس سي.