الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتنظيم من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: معرض لوحات فنية لطلاب المدارس

جريدة الدستور

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معرضاً فنياً ضم مجموعة من اللوحات، التي قام برسمها طلاب المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

يأتي تنظيم اللجنة الوطنية لهذه المسابقة للعام الثالث علي التوالى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظمة الدولية للهجرة، حيث يشارك فيها ما يقرب من 720 طالبة وطالبا من 12 محافظة وهي المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية (البحيرة – الدقهلية – الغربية – أسيوط – الفيوم – كفر الشيخ – الشـرقية – المنوفية – القليوبية – الإسكندرية – المنيا – الأقصر).

وقد قام بافتتاح المعرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، والسيد كارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، ولفيف من السفراء الأجانب ومديري منظمات الأمم المتحدة في مصر.

وفى تصريح للسفيرة نائلة جبر على هامش المعرض، أشارت إلى أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من أهم الأهداف التي تحرص اللجنة على تحقيقها حماية للفئات الأكثر عرضه للاستغلال من جانب المهربين، خاصة الشباب، وتعتبر المسابقات الفنية من الأنشطة التي تستهدف رفع الوعي بتلك المخاطر وتسليط الضوء على الفرص الإيجابية البديلة.

هذا، وتأتى هذه الفعالية في إطار نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المعنى بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023) المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026).

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