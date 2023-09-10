محافظ أسوان يكلف السكرتير العام برئاسة اجتماع مجابهة الكوارث

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فاطمة إبراهيم، السكرتير العام برئاسة الاجتماع تنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك ضمن استعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة.

حضر الاجتماع العميد ماجد سعودي، المستشار العسكرى للمحافظة، إضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الوحدات المحلية، و مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

◘ أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث

من جانبها، أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام بمحافظة أسوان أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

◘ التنسيق مع الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى

ولفتت إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج.