"الزراعة" تكشف عن خطتها لاستكمال المشروعات فى سيناء

كشف الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطتها لأهم المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة في سيناء، حيث تم البدء في مشروع التنمية الزراعية في سيناء على مساحة ١,١ مليون فدان، في نهاية اعتبارا من مارس الماضي، حيث تمت زراعة ٢٣٩ ألف فدان من تلك المساحة، بالإضافة إلى إنشاء ١٨ تجمعًا زراعيًا يخدم حوالى ٢١٢٢ مستفيدا، وجار استكمال باقي المساحات والمشروعات.

المشروعات الزراعية في سيناء

وقال إسماعيل لـ "الدستور"، إنه بالنسبة لمشروعات الري فقد تم تجديد منظومة الري بمدن شمال سيناء والسويس والإسماعيلية على مساحة قدرها ٩٥,٧ ألف فدان، كما تم إنشاء نحو ٤٢٣ منشأة حماية من أخطار السيول في وسط وجنوب وشمال سيناء، كما تم تبطين ما يقرب من ٨٦,٥ كيلو الموجودة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية.

وبالنسبة لمشروعات المياه في سيناء، أوضح أنه تم تنفيذ نحو ٤٥ مشروعا من خطة مشروعات مياه الشرب في سيناء بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي ٤٧٨ ألف متر مكعب يوميًا، من ضمنها ٢٧ محطة تحلية لمياه البحر بطاقة إنتاجية ٤٣٨ ألف متر مكعب في اليوم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ٧٩ مشروعًا للصرف الصحي بمعدل إنتاج ٥٦٥ ألف متر مكعب في اليوم، والتي من أبرزها محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة بورسعيد بمعدل إنتاج ١٩٠ ألف متر مكعب في اليوم.

إمداد أراضي سيناء بالمياه

ولفت إلى أنه تم إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر لإمداد أراضي سيناء بالمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو ٥,٦ متر مكعب في اليوم، لاستصلاح نحو ٤٥٦ ألف فدان، بالإضافة إلى مساهمة محطة معالجة مياه مصرف المحسنة بحوالي مليون متر مكعب من المياه في اليوم لري ما يقرب من ٦٠ ألف فدان.

كانت قد قامت الحكومة المصرية بتخصيص الاستثمارات المالية الخاصة بالتنمية الاقتصادية في منطقة سيناء من خلال إقامة عدة مشروعات في مجالات مختلفة مثل الزراعة، والإسكان، ومياه الشرب والصرف، والنقل، والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، وقد بلغت قيمة الاستثمارات حوالي ٧٠٠ مليار جنيه لإقامة مشروعات تنمية في شمال سيناء.