المارونية محتفلة بمناسبة الفريسي والعشار: الرب يرفع المتواضعين

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول مناسبة الفريسيّ والعشّار.

بهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاءت من اشعار القدّيس إقليمَنضُس الرومانيّ، بابا روما، جاءت بها: ليحفظ صانعُ الكون كلَّ مختاريه سالمين على الأرض، بابنه الحبيب.

به دُعينا من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى معرفة عظمة اسمه. نضع فيك رجاءنا، يا مَبدَأ الخَلق كلّه.

لقد فتحتَ عيون قلوبنا، لكي تعرفك، أنت وحدك العليّ في السماوات، والقدّوس الجالس بين القدّيسين.

تَحطّ سفاهة المتكبّرين وتحبط حسابات الأمم

تَحطّ سفاهة المتكبّرين، وتحبط حسابات الأمم، ترفع المتواضعين وتطرح المقتدرين، تُغْني وتُفقِر، تأخذ الحياة وتعطيها.

أيّها المُحسِن الأوحد للنّفوس، وإله كلّ ذي جسد، أنت تفحص الأعماق، وترى أعمال البشر، أنت المعين في الأخطار، ومخلّص اليائسين، خالق وحارس كلّ روح حيّ... نبتهل إليك أيّها الكلّيّ القدرة، كن عوننا وحامينا، خلّص المظلومين، ترأّف بالضعفاء، وارفع من سقطوا.

أَظهِرْ نفسك للمحتاجين، اِشفِ المرضى، رُدَّ الضالّين من شعبك، أعطِ الطعام للجائعين، والحريّة للمسجونين، أَنهِض الضعفاء، شَجِّع الخائفين؛ ولتعرف كلّ الشعوب، أنّك أنت الله وحدك، وأنّ ربّنا يسوع المسيح هو ابنك، وأنّنا نحن شعبك وغنم مرعاك.

من جهة اخرى، ترأّس اليوم، نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، قدّاس المناولة الاحتفاليّة، بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع، بمبنى خدمات أمّ النّور، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك، بإمبابة.

وبدأ اليوم بمنح عدد أربعة أطفال سرّيّ المعموديّة، والتثبيت، ثم قام نيافته بسيامة عدد ثلاثين شمّاسًا على مرتّل "پسالطُس"، بعدما أتمّوا فترة التّكوين، والإعداد لهذه المرحلة من دراسة مبادئ اللّغة القبطيّة، وطقس القدّاس، وروحانيّة خادم المذبح.

قام الأنبا توماس أيضًا بالاحتفال بعدد أربعة عشر طفلًا وطفلة، بعد إتمامهم فترة التّكوين المكثّف، والإعداد للمناولة الاحتفاليّة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيّوس فرج، والأب ميشيل عبدالله، الرّاعيان المساعدان، كما شارك أيضًا القدّاس الأب بطرس أنور، والأب مينا أنور الكومبونياني.