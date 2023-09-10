ماذا تعرف عن الكنيسة الأرثوذكسية في جزيرة بابوا؟.. الأنبا نيقولا يجيب

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس الرسمي، نشرة تعريفية حول الكنيسة الأرثوذكسية في بابوا غينيا الجديدة، قال خلالها إن بابوا غينيا الجديدة هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا.

علاقتها ببطريركية القسطنطينية

تَعتبر بطريركية القسطنطينية بابوا غينيا الجديدة ضمن أراضي أبرشية الروم الأرثوذكس في أستراليا التابعة لها. وتعتبرها البطريركية الأنطاكية جزءًا من أبرشية أستراليا ونيوزيلندا وجميع أوقيانوسيا، إلا أنه لا توجد رعايا موجودة لها هناك حتى الآن.

في 25 أغسطس 2020، قرر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية توسيع نطاق المسؤولية الرعوية لأبرشية سنغافورة لتشمل تيمور الشرقية وبابوا غينيا الجديدة. حيث بدأ تحول السكان المحليين إلى الأرثوذكسية في يناير وفبراير. ففي مقاطعة سيبيك الشرقية تم تعميد حوالي 1000 شخص تقريبًا في مستوطنات مختلفة ليصبحوا أرثوذكس.

وفقًا لتعداد عام 2000، فإن 96 ٪ من حوالي 9 ملايين من البابويين يعتبرون مسيحيين. حوالي ربعهم من الكاثوليك، والخمس من اللوثريين، وهناك أيضًا السبتيين والخمسينية والأنجليكان. في الوقت نفسه، يجمع العديد من سكان بابوا بين إيمانهم المسيحي ومعتقدات السكان الأصليين التقليدية.