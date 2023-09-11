للقضاء على الزحام والحوادث.. مترو الإسكندرية واجهة حضارية جديدة لعروس البحر المتوسط

مع زيادة الزحام على مدينة الإسكندرية ثاني أكبر محافظة بالجمهورية، أصبح الاعتماد على الطرق وخطوط المواصلات الرئيسية لا تكفي، ولابد من إمدادها بشريان جديد يستوعب الزحام دون أي عرقلة مرورية.



"مترو الاسكندرية" هو المشروع المنتظر لمدينة الإسكندرية والتي سيحقق طفرة في نطاق وسائل النقل الداخلية بالمدينة الساحلية.



مشروع مترو الإسكندرية المنتظر سيعالج كل المشكلات الخاصة بقطار «أبو قير الداخلي» الذي يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، انتقالا من منطقة أبي قير حتى محطة مصر في مدة زمنية تتجاوز الـ60 دقيقة.

وأعلن مؤخرا عن اقتراب بدء التنفيذ في تحويل قطار خط أبو قير إلى مترو كهربائي ليمتد بطول 43.2 كيلو متر على ثلاث مراحل منفصلة.

مشكلات يقضي عليها مترو الإسكندرية

يقضي المشروع الكهربائي على عشوائية القطار الداخلي، والذي يسبب معاناه لراكبيه، وتأخير مواعيد الوصول والتحرك، وانتشار الباعة الجائلين بداخل القطارات والتي تشكل مظهر غير حضاري.

القطار الداخلي كان يشكل خطورة بسبب المزلقانات المفتوحة، حيث تكثر بدون حواجز تمنع وجودهم على القطبان أثناء وصول او تحرك القطار.

مراحل مترو الإسكندرية

يساهم مترو الاسكندرية في تغيير الخريطة المرورية للمدينة الساحلية، ويقضي على كل تلك المشكلات، ما يعطي مظهرا حضاريا للمدينة.

من المقرر أن يتوقف مترو الإسكندرية من منطقة أبي قير حتى محطة مصر في عدد 20 محطة بينية في سرعة تشغيلية للخط تبلع 100 كم/ساعة، وسيتم تكامل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.



مترو الإسكندرية هو مشروع واصل ليرتبط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع اتجاه برج العرب واتجاه أبو قير الجديدة لتتواصل جميع شبكات النقل في الإسكندرية.

المرحلة الأولى من الخط بتنفيذ الأعمال المدنية، أعمال السكة، أعمال الاشارات، الاتصالات، التحكم المركزي، ومدة تنفيذها 30 شهرًا.

أما المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية ستكون مخصصة لتنفيذ أعمال الوحدات المتحركة، قطع الغيار، المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار.

الجدير بالذكر أن مترو الإسكندرية سيزيد من الطاقة القصوى لركاب القطار الحالي من 2850 راكب لكل ساعة إلى 60.000 راكب، ساعة، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

قطار الاسكندرية

قطار الاسكندرية

قطار الاسكندرية