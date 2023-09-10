الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: احتفال الدولة بعيد الفلاح يُعد تكريمًا لجهوده ودوره الكبير فى نهضة الاقتصاد

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

تقدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة والمحبة والتقدير لأهله من فلاحي مصر العظماء، بمناسبة العيد الـ 71 للفلاح المصري، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، موضحًا أن الفلاح المصري له دور وطني على مر التاريخ المصري المعاصر فهو حارس الأمن الغذائي، مشيدًا بدعم واهتمام الدولة غير المسبوق بالفلاح المصري من خلال زيادة الدعم المقدم له.

تشريعات تخدم الفلاح المصري

أوضح أبوهميلة أن الدولة اهتمت بالفلاح المصري في العصر الحديث، فمن الناحية التشريعية أقر مجلس النواب العديد من التشريعات التي تخدم الفلاح المصري، منها قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل القطاعات والمنتفعين، إضافة لقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، والذي يهدف لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة للحد من التضارب في الاختصاصات، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، إضافة لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

زيادة الدعم المقدم للفلاح 

ولفت أبوهميلة إلى أن احتفال الدولة بعيد الفلاح كل عام يعد تكريمًا لجهوده ودوره الكبير في نهضة الاقتصاد المصري وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بزيادة الدعم المقدم للفلاح والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام، منها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية عن طريق الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الحصاد بالأسعار المتداولة، بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، إضافة لإصدار كارت الفلاح، والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالفلاح من بياناته وأسمدته مع حساب بنكي مرفق، وكل ما يخص الفلاح على هذا الكارت من دعم نقدي وتقاوي وغيره.

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العديد من المبادرات لخدمة الفلاح المصري

وتابع أبوهميلة أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لخدمة الفلاح المصري، منها مبادرة حياة كريمة لنهضة الريف المصري، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، وإطلاق المشروع القومي للبتلو لخدمة المربين من الفلاحين، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، إضافة لدعم المشروعات الزراعية ودعم الرائدات الريفيات، إضافة لدعم الفلاحين بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال الإرشاد الزراعي، وتمكين الفلاحين من تصدير منتجاتهم الزراعية، إضافة لمشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتيسير الري.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس حزب الشعب الجمهوري الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري قانون الإصلاح الزراعي الفلاحين

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