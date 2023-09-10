أستاذ جيولوجيا: أتوقع هزات ارتدادية فى المغرب ولكن شدتها أقل (فيديو)

قال الدكتور بدر الصفروي، أستاذ الجيولوجيا، إن الزلزال الذي عرفه المغرب ما قبل البارحة يصنف في خانة الزلازل الكبيرة والقوية، حيث سجل 7 درجات على مقياس ريختر، وهو زلزال قوي جدًا.

وأضاف الصفروي، خلال لقائه عبر سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن زلزال المغرب خلف العديد من الخسائر في الأرواح، وكذلك في البنية التحتية، لافتًا إلى أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية التي تلي هذا الزلزال ولكن حدتها تكون أقل.

وتابع: من الهزة الأولى حتى الآن سجلت العشرات من الهزات الارتدادية، وهذه الهزات تكون في الغالب أقل شدة من الهزة الرئيسية، وهو ما يزيد من خطورتها على المنازل التي أضعفها الزلزال الأول.

الهزات الارتدادية تكون كثيرة ولكن شدتها أقل حدة

وأوضح أستاذ الجيولوجيا، أن الهزات الارتدادية تكون كثيرة ولكن شدتها أقل حدة، منوهًا بأنه لا يمكن أن نتوقع مدى شدة هذه الهزات، وهذا يشكل دائمًا خطرًا على البنية التحتية التي ضعفت من أثر الهزة الرئيسية.