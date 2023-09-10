الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ جيولوجيا: أتوقع هزات ارتدادية فى المغرب ولكن شدتها أقل (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور بدر الصفروي، أستاذ الجيولوجيا، إن الزلزال الذي عرفه المغرب  ما قبل البارحة يصنف في خانة الزلازل الكبيرة والقوية، حيث سجل 7 درجات على مقياس ريختر، وهو زلزال قوي جدًا.

 

وأضاف الصفروي، خلال لقائه عبر سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن زلزال المغرب خلف العديد من الخسائر في الأرواح، وكذلك في البنية التحتية، لافتًا إلى أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية التي تلي هذا الزلزال ولكن حدتها تكون أقل.

 

وتابع: من الهزة الأولى حتى الآن سجلت العشرات من الهزات الارتدادية، وهذه الهزات تكون في الغالب أقل شدة من الهزة الرئيسية، وهو ما يزيد من خطورتها على المنازل التي أضعفها الزلزال الأول.

 

الهزات الارتدادية تكون كثيرة ولكن شدتها أقل حدة

 

وأوضح أستاذ الجيولوجيا، أن الهزات الارتدادية تكون كثيرة ولكن شدتها أقل حدة، منوهًا بأنه لا يمكن أن نتوقع مدى شدة هذه الهزات، وهذا يشكل دائمًا خطرًا على البنية التحتية التي ضعفت من أثر الهزة الرئيسية.

المغرب استاذ جيولوجيا هزات ارتدادية هزات ارتدادية في المغرب شدتها أقل الدكتور بدر الصفروي

مواد متعلقة

اليوم.. داليا شوقى ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا" على CBC

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

اليوم.. الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف أصداء زلزال المغرب فى الأوساط الفرنسية

اللحظات الأولى لزلزال مدينة مراكش المغربية (فيديو)

وسط ترقب دولي.. قمة العشرين تنعقد في ظل أزمات كثيرة يشهدها العالم

"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ الزلازل في المغرب (فيديو)

السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب