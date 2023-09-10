الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بمكونات طبيعية.. 5 مقشرات للوجه بسيطة يمكنك تجربتها فى المنزل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر علاجات العناية بالبشرة محلية الصنع باستخدام المكونات الطبيعية من مطبخك وسيلة فعالة وتوفيرًا للنفقات أيضًا، لذا لا بد من تجربتها.

ووفقًا لموقع "the sun" نوضح بعض المقشرات الطبيعية للبشرة، وتعتبر منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، وتضر أكثر مما تنفع، كما يعد التقشير جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة، لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الوقاية من انسداد المسام، وتعتبر مقشرات الوجه التي يمكنك صنعها بنفسك طريقة طبيعية وبأسعار معقولة لتدليل بشرتك، فهي تقشر بلطف وتزيل خلايا الجلد الميتة وتترك بشرتك تبدو منتعشة. 

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5 مقشرات للوجه سهلة يمكنك تجربتها في المنزل

1. مقشر الوجه بالعسل والشوفان:

مكونات:

● 2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

● 1 ملعقة كبيرة عسل.

● 1 ملعقة صغيرة من الزبادي العادي.

 

1. قم بطحن الشوفان إلى مسحوق ناعم باستخدام الخلاط.

2. في وعاء، اخلطي مسحوق الشوفان مع العسل واللبن حتى تحصلي على عجينة سميكة.

3. ضعي المقشر على وجهك المبلل باستخدام حركات دائرية لطيفة.

4. اتركيه لمدة 5- 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

الشوفان يقشر البشرة ويهدئها، والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا، ويضيف الزبادي جرعة من الترطيب.

 

2. مقشر الوجه بالبابايا والعسل:

مكونات:

● 2 ملعقة كبيرة بابايا ناضجة مهروسة

● 1 ملعقة كبيرة عسل

1. خذ ثمرة البابايا الناضجة، وقم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في الخلاط.

2. أضف العسل الخام وامزجه.

3. قبل وضع المقشر، اغسلي وجهك بالماء العادي.

4. ضعي المقشر بحركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك.

5. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء العادي.

تحتوي البابايا على فيتامينات C وE التي تساعد في تقليل التجاعيد وغيرها من المؤشرات المبكرة للشيخوخة، كما أنه يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد في تجديد وشفاء أنسجة الجلد التالفة.

 

3. مقشر الموز والسكر:

مكونات:

● 1 موزة ناضجة

● 2 ملاعق كبيرة سكر محبب

1. لتحضير المعجون، اهرسي الموز واخلطيه مع السكر.

2. افركي وجهك بالخليط باستخدام حركات دائرية لطيفة.

3. قبل شطفه بالماء الدافئ، اتركيه لبضع دقائق. بسبب محتواه من الفيتامينات، يمكن للموز ترطيب وتنعيم بشرتك.

4. مقشر السكر البني والعسل:

مكونات:

● 2 ملاعق كبيرة سكر بني

● 1 ملعقة كبيرة عسل

1. نخلط المكونات

2. دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية.

3. بعد التدليك لمدة 2- 3 دقائق، اشطفيه بالماء الدافئ.

يعتبر السكر مقشرًا خفيفًا يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، نظرًا لأن العسل مرطب طبيعي، فهو يحافظ على ترطيب البشرة. يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في الوقاية من التهابات الجلد. يمكن أن يساهم السكر والعسل معًا في نعومة البشرة ونعومتها وصحتها.

 

5. مقشر القهوة المطحونة:

مكونات:

● 2 ملاعق كبيرة من البن المطحون (المبرد)

● 2 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

1. اخلطي القهوة مع الزيت حتى تمتزج المكونات جيدًا.

2. ضعي الخليط على وجهك وافركيه بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

3. اشطفيه بالماء الدافئ.

يعتبر تفل القهوة مقشرًا ممتازًا، كما أن خصائصه المضادة للأكسدة تشجع على إنتاج خلايا جلدية جديدة، مما ينعم البشرة ويجددها،  يترك زيت جوز الهند أو زيت الزيتون بشرتك ناعمة ولينة.

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