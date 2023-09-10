الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

أندريه يارماك رئيس
أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا

 قال أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.

 

وأوضح يارماك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالى فى روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% فى فائض الحساب الجارى الإجمالي، وعجز فى الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".


وتابع يرماك إن "العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسى وتقلل من قدرته على الاستمرار فى الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابى على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمى ككل".

الأكثر قراءة

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نقيب صحفيين المغرب: زلزال أمس الأخطر منذ قرن وعدد الضحايا فى ارتفاع

رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل فى مساهمة الصين بدور إيجابى لتحقيق السلام بأوكرانيا

"دانيال" على الأبواب.. عاصفة جديدة تضرب اليونان وليبيا وتتجه لمصر

نصاب يستولى على أموال المواطنين بالغربية لتوظيف أبنائهم فى الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب