رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

قال أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.

وأوضح يارماك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالى فى روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% فى فائض الحساب الجارى الإجمالي، وعجز فى الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".



وتابع يرماك إن "العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسى وتقلل من قدرته على الاستمرار فى الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابى على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمى ككل".