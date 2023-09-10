الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: يحق لروسيا انتظار تحقيق شروط مبادرة البحر الأسود قبل استئناف العمل بها

دميترى بيسكوف
دميترى بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه يحق لروسيا أن تنتظر حتى يتم استيفاء شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالجانب الروسى لتعود بعد ذلك فقط لاستئناف العمل بها.

وقال بيسكوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "سمعنا الكثير من الوعود فى السابق، ونعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ تلك الوعود أولا، ثم استئناف العمل فى هذه الصفقة"، مشيرا إلى أن شروط الجانب الروسى لصفقة الحبوب معروفة جيدا ولا تحتاج إلى أى تحريفات أو تفسيرات ومن الممكن تحقيقها.
وكانت روسيا قد أعلنت فى يوليو الماضى وقف العمل فى صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسى كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي، فيما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا قبلت المشاركة فى صفقة الحبوب مع تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة التى فرضتها الدول الغربية أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

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