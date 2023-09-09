"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل الجهود المصرية والعربية لدعم قيام دولة فلسطين المستقلة

استعرضت أمل الحناوي، الجهود المصرية والعربية المكثفة لدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن جميع العرب يدعمون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويطالبون بضرورة تفعيل عملية السلام بشكل شامل على أساس حل الدولتين.

وقالت الحناوي خلال تقديم برنامج "عن قرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الدول العربية تواصل جهودها المكثفة لدعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، حيث شهدت الفترة الماضية حراكًا عربيًا واسعًا يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أنه في شهر فبراير الماضي استضافت الجامعة العربية مؤتمر دعم القدس بمشاركة عدد من الرؤساء ورؤساء حكومات وخارجية عرب.

وأدان المشاركون السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، وكذلك محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس.

العرب يطالبون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

وفي أعقاب ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدينة نابلس خلال شهر فبراير الماضي راح ضحيتها 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات، اجتمع ممثلو الدول العربية في القاهرة بشكل طارئ ووصفوا الاعتداءات على المدينة الفلسطينية بجريمة حرب ضد الإنسانية.

كما حثوا المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق وأيضًا مساءلة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

وبعد ذلك تم عقد عدة اجتماعات للعرب للرد على الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين وطالبوا بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.