«الغرفة التجارية»: بحث فرص الشركات فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا

كشف أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ستعقد، الأسبوع المقبل، لقاءً مجمعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية الليبية وغرفة بنغازى التجارية وغرفة طرابلس، بهدف تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة سبل توسع التبادل التجارى.

وأوضح «الشاهد» أن ليبيا من الدول التى تحتاج إلى إعادة تعمير، والعمالة المصرية هى الأقل مقارنة بالكثير من الدول المصدرة للعمالة، وستتم مناقشة فرص مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار والتحديات التى تواجهها فيما يتعلق بالمنافسة مع الشركات التركية، كما ستتم مناقشة ملف عودة العمالة المصرية إلى المناطق المستقرة أمنيًا فى ليبيا.

وأوضح أنه ضمن خطة الغرفة التجارية المستقبلية تم عقد عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المعنية، التى تستهدف التسهيل على التجار، وتوفير كل الخدمات بالغرفة، كما سيتم عقد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف دعم التجار من أصحاب حجم الأعمال الصغيرة.

وأشار «الشاهد» إلى أن الدورة الجديدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تشمل نشاطًا مكثفًا داخل الاتحاد العام، واجتماعات دورية مع الغرف فى كل المحافظات للتنسيق الدائم لتحقيق خطة زيادة التبادل التجارى المصرى مع كل الدول الأخرى، وزيادة الصادرات هى الهدف الأسمى فى الوقت الحالى لدعم العملة المحلية، وزيادة الاحتياط النقدى من العملة الأجنبية.

وأكد «الشاهد» أن مصر تشهد تطورات اقتصادية فى مجالات الاستثمار والتعاون المشترك، وطفرة صناعية، مشيرًا إلى جودة المنتجات المصرية فى العديد من القطاعات، والتى تضاهى مثيلاتها الأوروبية، مضيفًا أن حزمة الإجراءات المقدمة من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى غير مسبوقة، وآخرها الإعفاءات الضريبية التى ستعود بالفوائد الإيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ليست الأخيرة، فلدى الدولة خطة استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعى تتطلب التعاون مع القطاع الخاص لسرعة تنفيذها.

فى سياق آخر، قال «الشاهد» إن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية على توفير كل مستلزمات معارض «أهلًا مدارس» قبل ١٥ سبتمبر الجارى.

وأضاف أن المعارض ستشمل كل الأدوات المدرسية، وكذلك الملابس المدرسية والأحذية والحقائب، بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٠٪، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المصانع لطرح الملابس بأسعار مخفضة تصل للمستهلك مباشرة دون المرور على سلسلة التجار.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن المعرض يضم صناعات غذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرات الدولة، لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥ معارض فى محافظة الجيزة حتى الآن.