شريف الجبلى: تسهيل تراخيص الأراضى وتقديم مزيد من الحوافز للمطورين الصناعيين

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب رئيس لجنة الشئون الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية، إن النهوض بالقطاع الاقتصادى فى الوقت الحالى يتطلب تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتسهيل ترخيص الأراضى وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، ووجود خريطة واضحة للأراضى الصناعية للمستثمرين والمطورين فى مصر.

وطالب «الجبلى» الشركات اللوجستية بتوفير الخدمات فى الأماكن المرتبطة بالمناطق الصناعية، وتوفير الأراضى الصناعية للمطورين الصناعيين، وتعديل النظر فى التطوير الصناعى، وأن تكون للدولة خريطة صناعية للمطورين.

وذكر أنه يجب التركيز على دعم المناطق الصناعية المقدمة للمطورين الصناعيين، من خلال تقديم الدعم والأراضى المرفقة بالكامل للمستثمر الأجنبى أو المحلى، والالتزام بوضع منظومة لتوحيد الأسعار بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من ذلك هو المجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن المطور الصناعى له دور كبير فى سرعة تنمية مدن الجيل الرابع، لذلك لا بد من تقديم الحوافز له لتسريع تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المطور الصناعى يحتاج إلى أراضٍ صناعية مخفضة الأسعار، وتوفير المرافق للمجمعات.

وقال: «يجب عقد اجتماع والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمطورين لوضع حلول جذرية للمطورين فى الوقت الحالى، ولا بد أن تكون هناك رؤية واضحة لخطة المطورين الصناعيين، خلال الخمس سنوات المقبلة».

وتابع: «الأراضى الصغيرة التى تخصصها الحكومة للصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا تمنح للمستثمر الكبير، نحن بحاجة إلى طرح أراضٍ ومساحات كبرى للمطورين الصناعيين الكبار».

وأكمل أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على مناطق الصعيد وتحقيق التنمية فيها، مشيرًا إلى أهمية تحسين المرافق عن طريق وضع الدراسات وتحسين شروط البناء والتكلفة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك نموذج خاص للمطور الصناعى المتميز، وأن تركز الدولة على تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والمطورين الصناعيين بأسعار مخفضة، لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وأن يتم إعطاء مجال أكبر للمطور الصناعى، ما يساعد فى الإسراع نحو التنمية الصناعية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار التكاليف والخامات رفع أسعار الترفيق للأراضى، مع رفع أسعار خامات الترفيق، أيضًا، منوهًا بوجود تسهيلات خاصة بدفع قيمة الأراضى.