«اتحاد الصناعات»: تغيرات المناخ جعلت المصانع تستخدم أكياس الورق

قال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ارتفاعًا فى أسعار الورق والأدوات المكتبية هذا العام، بنسبة ٣٥٪ عالميًا، إذ ارتفع سعر طن الورق من ١٠ آلاف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه.

وأضاف «جابر»، لـ«الدستور»، أن هذا الارتفاع يمثل عبئًا على الأسر المصرية، لذلك حرصت الغرف التجارية، بالتعاون مع كل المصنعين والتجار، على المشاركة فى معارض «أهلًا مدارس»، التى تطرح السلع بأسعار المصنع، وبأقل هامش ربح يمكن أن يتحمله التاجر والمصنع.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ووزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، حرصت على إقامة المعارض بكل المحافظات فى مواعيدها الرسمية.

وأوضح أن التغيرات المناخية والتوجه نحو الحفاظ على البيئة أسهما فى استخدام المنتجات الورقية بديلًا عن الأكياس البلاستيكية، ما أسهم فى ارتفاع استخدام التغليف بنسبة ٣٠٪.

ولفت إلى أن قطاع التغليف من القطاعات الصناعية التى تدخل فى كل الصناعات الأخرى، ولا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن قطاع التغليف والطباعة حقق نحو مليار دولار صادرات خلال العام الماضى، ونحو ٥١٢ مليون دولار حتى العام الجارى.