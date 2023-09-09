سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

من يفكّر لبلد تجاوز المائة مليون نسمة ليس كمن يفكّر لأسرة أو عائلة أو قرية. فكيف إن كان هذا البلد هو مصر بكل ثقلها وزخمها التاريخى والجغرافى والبشرى، مصر أهم وأقدم دولة مركزية فى التاريخ، مصر التى تكاثفت عليها الغيوم، ومرت بأصعب لحظة حرجة فى تاريخها، وما كان لها أن تخرج منها إلا بهذا التراكم الهائل من طبقات الوعى التى يختزلها الشعب المصرى فى ضميره وروحه، لتخرج ناصعة ومبينة فى أشد اللحظات حلكةً، حدث هذا عام ١٢٦٠ عندما حرق التتار أكثر من نصف العالم، وأوقفهم الشعب المصرى وأعادهم مندحرين ومنهزمين فى معركة تاريخية كان الشعب مخططها وقائدها الأول، وحدث ذلك فى الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ عندما خرج الشعب المصرى بكل طوائفه، ليسترد هويته الوطنية وتاريخه وتسامحه من أيدى مكارثية دينية لا تؤمن بمصر أرضًا ولا وطنًا، مكارثية كاد وجودها يؤدى لحرب أهلية وطائفية أقل ما كان يمكن أن ينتج عنها أن يتم تقسيم مصر وتفكيكها لشيع وجماعات لم يحدث أن عرفتها طيلة تاريخها.

ولا شك أن هذا الظرف التاريخى قد أنهك مقدرات مصر ورصيدها داخليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا على كل المستويات، بل وتركها فى سرير المرض، ولست مبالغًا إن قلت فى غرفة الإنعاش، كان لا بد من هذه المقدمة الضرورية للنظر بعدالة وحيادية للعشر سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى جابه كل هذا الخراب بشجاعة ووطنية وإخلاص ووضوح مستعيدًا الروح الصُلبة للمصرى عندما يقع فى محنة أو اختبار أو تحدٍ، ليصنع فى هذه السنوات القليلة جدًا ما يشبه المعجزة فى تحديث مصر على كل المستويات، فى مناخ به من المعوقات ما يفوق احتمال أى دولة مهما كانت كبيرة، لكنها مصر التى لا تعرف المستحيل، والتى تعرف كيف تنتخب ربّانها عندما تشتد العواصف وتتلاطم الأمواج.

منذ اللحظة الأولى لحكمه، واجه الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من التحديات المتوازية التى فرضت عليه وعلى الشعب المصرى أن يعمل بساعديه فى وقت واحد، يد تحارب الإرهاب، ويد تمسك بالفأس لتعمّر وتزرع وتشيّد فى سباق محموم مع الوقت، لنرى فى وقت قياسى هذا الكمّ الهائل من مشاريع البنية التحتية التى لم يكن من الممكن تأجيلها أو تجاهلها تحت أى وضع.

رئة ملاحية جديدة جددت شباب أكبر وأهم ممر ملاحى فى العالم بمنطقة لوجستية غير مسبوقة، خمسة أنفاق هى الأكبر والأهم فى الشرق الأوسط نقلت مصر للمرة الأولى فى تاريخها من الوادى للصحراء، القضاء على ما يقرب من ٤٠ منطقة عشوائية كادت تنفجر فى وجوهنا جميعًا، شبكة طرق حديثة وذكية كانت مقدمة ضرورية لانطلاقة اقتصادية مرتقبة، مشاريع زراعية كبرى ستحد مستقبلًا من استيراد أى سلعة غذائية من خارج مصر، عدة مبادرات اجتماعية غطت مساحات كبيرة من الوطن، منها على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة حياة كريمة ومبادرة القضاء على فيروس C، تحركات واتفاقات دولية واسعة عززت من مكانة مصر عالميًا، كان آخرها الانضمام لمجموعة بريكس، تقدم كبير وجدير بالتحية فى وضع المرأة داخل المجتمع المصرى، وضع ملف ذوى الهمم فى صدارة أولويات الدولة المصرية، عاصمة إدارية جديدة لطالما طالبنا بها وحلمنا بوجودها.

هذه بعض الإنجازات التى حدثت فى عشر سنوات وقف خلالها الشعب المصرى بقوة خلف نظام سياسى وطنى وطموح، أتمنى أن يستمر فى طريقه لاستكمال حلمه فى بناء جمهورية جديدة تُدخل مصر العالم الحديث.

مدير بيت الشعر العربى