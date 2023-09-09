بعد سنة من التعاقد معه.. ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي؟

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أعلن النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.



وقاد كولر النادي الأهلي لتحقيق العديد من الإنجازات خلال الموسم الماضي، على رأسها الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.

ويقود مارسيل كولر الأهلي فنيًا بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2024.

وبعد مرور عام على تعيينه، ترصد «الدستور» ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي؟

أولى مباريات الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر كانت بتاريخ 9 أكتوبر 2022 أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الأهلي الفوز بهدف دون رد.

ثم كرر الفوز في مباراة الإياب يوم 15 أكتوبر، وانتصر بثلاثة أهداف دون رد.



أما في بطولة الدوري، فبدأ مارسيل كولر مبارياته بمواجهة الإسماعيلي يوم 19 أكتوبر، وانتصر بهدف دون رد.

البطولة الأولى على حساب الزمالك

وحقق مارسيل كولر أولى بطولاته مع النادي الأهلي يوم 28 أكتوبر بالفوز على الزمالك في مباراة السوبر المصري لموسم 2021-2022 بهدفين دون رد.



كأس العالم للأندية

قاد مارسيل كولر الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وفاز في أولى مبارياته على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد، ثم خسر أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي بأربعة أهداف لهدف، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر الفريق أمام فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين.

البطولة الثانية



لعب الأهلي أولى مبارياته في كأس مصر في يوم 27 نوفمبر بالدور ربع النهائي أمام المقاولون العرب وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وانتصر الأهلي بركلات الترجيح من علامة الجزاء بخمسة ركلات مقابل أربعة.



ثم حقق كولر بطولته الثانية مع الأهلي على حساب بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم 10 أبريل الماضي وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف.



وواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بدون هزيمة حتى نجح في حسم اللقب بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون رد.



أولى هزائم الأهلي في بطولة الدوري الممتاز تحت قيادة كولر كانت يوم 23 يوليو الماضي أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

اللقب الـ11 من كازابالانكا

ولعب الأهلي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة أندية الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

وخسر الأهلي أمام الهلال السوداني في أولى مبارياته بهدف دون رد، ثم تعادل مع صن داونز بهدفين لكل منهما، وفاز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، وخسر بعدها أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين وكرر فوزه على القط بأربعة أهداف دون رد، واختتم مبارياته في دور المجموعات بفوز كبير على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وتأهل الفريق في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط.



وبعد تأهله من دور المجموعات، حقق الأهلي الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، وتأهل لمواجهة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي وفاز بأربعة أهداف دون رد في المباراتين ليصعد لمواجهة الوداد البيضاوي في المباراة النهائية.



وفي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتصر الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف، ثم تعادلا إيابًا بهدف لكل منهما، ليحقق الأهلي اللقب الـ11 في مسيرته.

نحو مزيد من البطولات



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023 بعد الفوز على الداخلية في دور الـ16 بهدفين دون رد، ثم انتصر على المصري البورسعيدي في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وقاد كولر النادي الأهلي في 60 مباراة وحقق الفوز في 44 وتعادل في 11 وخسر 5 مباريات، وسجل الأهلي 115 هدفًا تحت قيادته وتلقت شباكه 38 هدفًا.