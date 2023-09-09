السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

الخضر عبدالباقى: الفضاء الإلكترونى واقع لا يمكن الانفكاك أو التهرب منه (فيديو)

الدكتور خضر عبدالباقي
الدكتور خضر عبدالباقي محمد

قال الدكتور الخضر عبد الباقي محمد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية، إن الفضاء الإلكتروني بات واقعًا فلا يمكن الانفكاك من هذا الواقع أو التهرب منه أو التحسر أو التحذير منه، لأنه أصبح واقعًا معيشًا، لكن ما ينطوي عليه هذا الفضاء من تحديات خاصة في الجانب الديني، لأن الكل الآن أصبح مفتيًا ومحللًا وأصبح فقيهًا، ويتكلم في قضايا دقيقة في الدين الإسلامي الذي جمع له المفتون والعلماء وطلبوا فترة للدراسة والمناقشة.

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تتابع وصول وفود الدول المشاركة فى مؤتمر الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى

ووجه الدكتور الخضر عبد الباقي محمد، أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية، الشكر لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومجلس الشئون الإسلامية، على الدعوة الكريمة، قائلا إن الموضوعات التي يناقشها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مهم.

وأوضح الدكتور الخضر عبد الباقي محمد، أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية، أننا أمام واقع مقلق صراحة بالإضافة إلى أن ما ينعكس على مثل هذه التصرفات أو الممارسات الإتصالية بلغة الإعلام هي في مجملها ليست مريحة في المجتمع سواء في الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي أو حتى الجانب الديني أو الثقافي، مؤكدًا أن بعض هذه الممارسات تهدد أمن الدول، مشيدًا بمصر قائلًا: "بلد الأزهر والعروبة ودورها قيادي ورائد في المنطقة".

قناة الناس تبدأ تغطية خاصة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بدأت قناة "الناس" اليوم، السبت، تغطية خاصة لنقل انطباعات الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وتشهد تغطية قناة الناس لقاءات وحوارات خاصة مع عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستطلاع آرائهم حول المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

الفضاء الإلكتروني المركز النيجيري للبحوث العربية مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأزهر والعروبة ودورها قيادي ورائد في المنطقة قناة الناس تبدأ تغطية خاصة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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