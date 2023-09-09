طبيب يوضح الأخطاء الشائعة عند إسعاف المصابين بالحوادث

كثيرًا ما نجد أنفسنا في مواقف تحتاج إلى تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بحوادث مختلفة، فعلى الرغم من أهمية توفير الإسعافات الأولية السريعة والفعالة، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند التعاطي مع مصابي الحوادث.

في السطور التالية يوضح الدكتور أحمد جعيصة، طبيب الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر، أشهر تلك الأخطاء والطرق الصحيحة للتعامل مع المصابين.

الأخطاء الشائعة عند إسعاف المصابين:

عدم الحصول على معلومات الإسعافات الأولية، فمن أكبر الأخطاء التي يرتكبها البعض هو عدم الحصول على التدريب اللازم في مجال الإسعافات الأولية، فمعرفة الخطوات الصحيحة وأساسيات الإسعافات الأولية ضرورية لتجنب الأخطاء ولضمان سلامة المصاب، لذا ينبغي على الجميع البحث عن مصادر موثوقة ومؤهلة لتعلم الإسعافات الأولية.

تجاهل السلامة الشخصية: قد يتم نسيان الاهتمام بالسلامة الشخصية عند إسعاف المصابين، فمن الضروري استخدام القفازات والكمامات للوقاية من أي مواد محتملة العدوى أو الأمراض المنقولة عبر الجسم، ولاسيما في حالات النزيف المفرط أو التعامل مع سوائل الجسم.

تجاوز تقييم الحالة: الاستعجال في تحديد التشخيص والعلاج من أخطر الأخطاء عند إسعاف المصابين، يجب أن نتبع مبدأ تقييم الحالة بدقة وفحص المصاب بعناية لتحديد سبب الإصابة وتحديد العلاج المناسب، وقد يكون الاستعجال في تحديد التشخيص خطرًا على المصاب وقد يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.

عدم طلب المساعدة الطبية الطارئة: في حالات الإصابات الخطيرة، قد تكون الإسعافات الأولية غير كافية، وقد يكون من الضروري استدعاء الإسعاف الطبي الطارئ. ومن الأخطاء الشائعة عدم طلب المساعدة الطبية السريعة عند الحاجة، مما يمكن أن يترك المصاب بدون الرعاية الطبية الملائمة.

كيفية التعامل مع المصابين بطريقة صحيحة:

التدريب على الإسعافات الأولية: من الأهمية بمكان أن يقوم الأشخاص بالحصول على التدريب الأولي في مجال الإسعافات الأولية، حيث يمكن الحصول على هذا التدريب من خلال الجهات المعتمدة، مثل المراكز الطبية والهيئات الصحية.

الاهتمام بالسلامة الشخصية: يجب على الشخص المقدم للإسعافات الأولية أن يتأكد من ارتداء القفازات والكمامات الواقية قبل التعامل مع المصاب، فهذا يساهم في تقليل خطر العدوى والإصابة بأمراض معدية.

تقييم الحالة والعلاج اللازم: ينبغي على المسعف الأولي تقييم حالة المصاب بدقة قبل اتخاذ أي تدابير. يمكن القيام بتقييم سريع لوظائف الجسم مثل التنفس والنبض والبحث عن علامات المشاكل الصحية الحادة، ومن ثم تقديم العلاج الأولي اللازم حسب الحاجة.

طلب المساعدة الطبية الطارئة: في حالات الإصابات الخطيرة، يجب على المسعف الأولي أن يطلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور، فإن فرق الإسعاف الطبي المتخصصة تتمتع بالمعدات والخبرة اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب في أسرع وقت ممكن.