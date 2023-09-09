ما هي النظارة الشمسية المناسبة لشكل وجهك؟

تعد معرفة حجم وشكل وجهك أمرًا حيويًا عند التسوق لشراء النظارات الشمسية لأنها ستساعدك على إضفاء مظهر أنيق دون عناء للعثور على النظارات الشمسية المناسبة، قم أولاً بقياس وجهك، ثم حدد شكل وجهك ثم قم بمطابقة الشكل مع ملامح وجهك، وفقًا لموقع hindustantimes.

قف أمام المرآة وقم بإجراء هذه القياسات:

قياس عظمة الخد إلى عظمة الخد: ضع طرف جهاز القياس أسفل عينك مباشرة لتحديد الجزء العلوي من عظمة الخد، قم بقياس نفس المكان بالضبط على الجانب الآخر من وجهك واكتب الرقم.

عرض خط الفك: أسفل أذنيك، تحسس أطراف عظم الفك لتحديد عرض خط الفك، خذ قياسًا على طول الجزء السفلي من وجهك من أحد أطراف عظم الفك إلى الطرف الآخر.

طول وجهك: قم بالقياس من خلال النزول مباشرة من منتصف خط شعرك، فوق جسر أنفك حتى قاعدة ذقنك.

لفهم فئة شكل وجهك، انظر إلى القياسات وقارنها ببعضها البعض.

الوجه دائري

النظارات المستطيلة والمربعة والملتفة والدرعية تكمل أفضل أشكال الوجه المستدير

إذا كان لديك وجه مستدير، فأنت على دراية بالمنحنيات المرئية والزوايا الأقل وضوحًا، من الأفضل الابتعاد عن النظارات الشمسية ذات العناصر المنحنية والتركيز بدلاً من ذلك على الخطوط الزاوية الحادة لإطالة وتحديد وجهك، لذا اختر إطارات ملونة عالية على المعبد، النظارات المستطيلة والمربعة والملتفة والدرعية تكمل أشكال الوجه المستديرة بشكل أفضل.

الوجه الطويل

لإضفاء إحساس بالتوازن على الوجه الطويل، استثمري في النظارات التي تضيف عرضًا إلى الشكل الطويل. في حين أن الإطارات المستديرة أو المربعة ستعمل بشكل جيد، إذا كنت جريئة بما فيه الكفاية، فاختاري أنماطًا أكبر حجمًا أو كبيرة الحجم قليلاً للحصول على وجه عصري للأمام، يمكنك أيضًا تجربة عابري السبيل أو إطارات D أو مديري الأندية.

الوجه المربع

اختاري نظارات مستديرة أو بيضاوية الشكل لأنها تخفف من حدة الحدة وتمنح الوجه مظهرًا أكثر توازناً.

تتميز الجبهة العريضة والفك القوي، ويجب على مصممي الوجه المربع اختيار نظارات مستديرة أو بيضاوية الشكل لأنها تخفف من الحدة وتعطي الوجه مظهرًا أكثر توازناً. الطيارون، الفراشات، التصميم الدائري أو الإطار الذي يفضل المنحنيات البيضاوية أو الدائرية يناسب وجهك.

مستطيلة أو مستطيلة

تبدو النظارات الشمسية الكبيرة أو النظارات الشمسية المستطيلة ذات الإطارات السميكة جيدة بشكل خاص على أشكال الوجه المستطيلة.

النظارات الشمسية كبيرة الحجم تناسب بشكل أفضل أصحاب الوجه المستطيل أو المستطيل. تبدو النظارات الشمسية الكبيرة أو النظارات الشمسية المستطيلة ذات الإطارات السميكة جيدة بشكل خاص على أشكال الوجه هذه، مما يضيف عرضًا للوجه، هناك خيار آخر وهو النظارات الشمسية ذات العدسات الطويلة أو العميقة أو الإطارات ذات الطراز القديم، حيث ستمنحها الزوايا الحادة والخطوط الجريئة ميزة وتزيد من حدة ملامحها الدقيقة، تجنب الإطارات الصغيرة.

مثلث

اختر إطارًا ثقيلًا وجريءًا مع تفاصيل في النصف العلوي لإضافة عرض إلى جبهتك

يُسمى أيضًا الوجه على شكل كمثرى، أصحاب الوجه المثلث لديهم جبهة ضيقة وفك أوسع، الحيلة هي اختيار إطار ثقيل وجريء مع تفاصيل في النصف العلوي لإضافة عرض لجبهتك. اختاري إطارات عين القطة، والمستطيلة، والمستديرة، والحاجبة.

قلب

تعمل أشكال عين القطة أو النظارات ذات الحواف الدائرية بشكل أفضل لإضفاء مظهر متوازن

الوجه على شكل قلب هو الذي يكون أعرض وأعظم عند الصدغين وأدنى عند الذقن، اختاري إطارات ذات حواف سفلية واسعة ولا تحتوي على خطوط مستقيمة في الأعلى لأنها توجه الانتباه إلى الأسفل وتطيل الوجه، تعمل أشكال عين القطة أو النظارات ذات الحواف الدائرية بشكل أفضل لإضفاء مظهر متوازن. حتى إطارات الطيارين أو الفراشة أو الدرع أو الإطارات بدون إطار يمكن تجربتها.

الماس

سوف تلعب المشمسات البيضاوية وبدون إطار أفضل وجه على شكل الماس

نظرًا لأن الفك الضيق والجبهة وعظام الخد هي الجزء الأوسع من الوجه، فيجب على أصحاب الوجه الماسي استخدام إطارات ذات منحنيات ناعمة، سوف تلعب المشمسات البيضاوية وبدون إطار بشكل أفضل بالنسبة لك. تجنب الإطارات الأوسع من عظام الخد.

بيضاوي

اختر النظارات الشمسية التي تغطي الوجه من الحاجبين إلى عظام الخد بدلاً من النظارات ذات الإطارات الكبيرة

بفضل ملامحها الدائرية والمتساوية، يمكن لأصحاب الوجه البيضاوي أن يرسموا أي إطار تقريبًا - من التصميمات الرياضية إلى التصاميم العصرية، لذا ضعي في اعتبارك اختيار النظارات الشمسية التي تغطي الوجه من الحاجبين إلى عظام الخد، بدلاً من النظارات ذات الإطارات الكبيرة التي لديها فرصة لإخفاء تلك الخصائص المتناسقة.