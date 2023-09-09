السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" بقرية غرب أسوان

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة

شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، احتفالًا باليوم العربي للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري. 

إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح"

جاء ذلك بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شؤونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أوجه الدعم للمواطنين لتوفير موارد دخل لهم. 

وحضر فعاليات المبادرة كلاً من: المهندسة دينا إبراهيم، مسئول التعاون الدولي، ومحمود بهاء، نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، وأيضًا محمد محمود، رئيس القرية، وأهالي القرية، وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان. 

تفعيل المبادرة بغرب أسوان

من جهتها، أوضحت دينا إبراهيم، مسؤول التعاون الدولي، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان، يعقبها تنفيذ هذه المبادرة في العديد من قرى المحافظة بشكل متتالي، لتهيئة البنية التحتية المالية، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذي يجوب النوادي ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع. 

ولفتت مسؤول التعاون الدولي، إلى أنه كان هناك تجاوب من أهالي القرية للاستفادة من المزايا والخصائص البنكية التي تم عرضها لكل منتج، وفتح الحسابات، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها.

وفي وقتٍ سابق، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل في كل قطاعات العمل العام، حتى يجني المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، ومن بينها قرية غرب أسوان، باعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسواني ذات أسبقية أولى في كل المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

ذلك بهدف أجل الوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية، والمدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

أسوان الشمول المالي للفلاح مبادرة أشرف عطية البنك المركزي اليوم العربي للشمول المالي

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إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" بقرية غرب أسوان

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