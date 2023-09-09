الرئيس السيسى يهنئ الهند بالهبوط الناجح على سطح القمر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهند على الهبوط الناجح على سطح القمر، خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الإفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.