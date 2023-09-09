مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

كيف تأثرت مصر ايجابيا بالمشاركة في قمة العشرين

تحدث ممثلي مجتمع الأعمال، عن الآثار الإيجابية لتواجد مصر في قمة مجموعة العشرين، في إطار العمل على عرض الرؤية المصرية للموضوعات المختلفة وأبرزها القضايا الاقتصادية التي تؤثر على الدول النامية نتيجة الأزمات التي يمر بها العالم.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى الهند، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي تعقد بمدينة نيودلهي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

تعزيز مكانة مصر عالميًا

السفير جمال بيومي ، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، قال إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين بناء علي دعوة رئيس وزراء الهند، تؤكد مدى العلاقة القوية بين مصر ودول العالم.

وأضاف "بيومي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة الرئيس السيسي من شأنها العمل علي ايصال الرؤية المصرية للعالم نحو القضايا المختلفة، وتأثير ذلك على الدول النامية اقتصاديًا، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة الشعرين يؤكد مكانتها، ويُعزز من قدراتها، أن طرح القضايا الاقتصادية التي تؤثر علي إفريقيا لها دورمهم.

وأشار الي أن لقاء زعماء ورؤساء الدول خلال قمة العشرين، يُعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية في التوقيت الذي تعمل مصر علي ذلك من خلال الاجراءات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة من أجل القدرة على تنمية الاستثمار في مصر عبر التخارج الحكومي من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

آثار إيجابية اقتصاديًا

وفي ذات السياق، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحادي المصري والأفرأسيوي للتأمين، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، يُعزز من فرص جذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة؛ تعمل على تنمية مناخ الاستثمار.

ونوه "الزهيري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن مشاركة مصر في قمة العشرين، لها آثار إيجابية، حيث إن لقاءات الرئيس بزعماء الدول، سيكون لها مردود ايجابي نحو تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

وأوضح أن مصر لها مكانة قوية بين دول الكبرى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تؤكد مكانة مصر بين دول مجموعة العشرين، ما يُعزز القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الدول النامية.

جذل الاستثمارات الأجنبية

الاستشاري الاقتصادي وليد السيد، أشار إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين سيكون لها آثار إيجابية مهمة، حيث تُعزز من مكانة مصر الاقتصادية بين دول العالم، منوهًا بأن مصر لها مكانة قوية بين دول العالم، وهو ما أوضحته توجيه الدعوة التي قام بها رئيس وزراء الهند، وأن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين ستهسم في توطيد العلاقات مع رؤساء الدول، وبالتالي سيتم تعزيز الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأوضح "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر لديها من المقومات التي تؤهلها لزيادة النمو الاقتصادي، وهو ما تقوم به حاليا عبر توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة، لافتًا إلى أن حديث الرئيس حول ماتحتاجه الدول النامية من استثمارات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية، هو أمر هام للغاية في ظل التحديات الكبير اقتصاديا التي تمر بها الدول النامية في القارة السمراء.