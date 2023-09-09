السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لدعم جهود الدولة في مجال الحد من الأمراض الوراثية و النادرة

على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023.. "سانوفي" توقع برتوكولا للتعاون مع "الصحة"

سانوفي توقع برتوكولا
سانوفي توقع برتوكولا للتعاون مع الصحة

وقعت وزارة الصحة والسكان برتوكولا  للتعاون المشترك مع شركة سانوفى بهدف رفع  الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات المتعلقة بالأمراض الوراثية النادرة .
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن البروتوكول يستهدف التعاون بين وزارة الصحة والسكان  وشركة سانوفي لدعم جهود الدولة في مجال الحد من الأمراض الوراثية عن طريق زيادة الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات المرتبطة بالأمراض الوراثية النادرة من خلال تنظيم حملات توعوية على وسائل التواصل المختلفة، بالإضافة  الى تنفيذ  برنامج تدريبي متكامل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان للفرق الطبية من العاملين في مراكز تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية وأقسام الرعاية الحرجة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، بما يضمن صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم العلمية لتقديم خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية.
 
كما أوضح الدكتور أحمد حجازي، مدير عام سانوفي للرعاية المتخصصة" نحن كشركة رائدة فى مجال الرعاية الصحية لها اكثر من ستين عاما فى السوق المصرى نعمل على دعم احتياج المريض. فان التزام شركة سانوفى لا ينحصر فقط فى تصنيع الدواء بجودة عالية ولكن ايضا يكمن فى دعم الجهات الصحية ، والاطباء والمرضى لتشخيص ادق و الحصول على رعاية صحية افضل للامراض النادرة.
 
قام بتوقيع بروتوكول التعاون من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتوروائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، ومن جانب شركة سانوفي الدكتور أحمد حجازي، مدير عام سانوفي للرعاية المتخصصة.

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