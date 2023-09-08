مؤسس مبادرة "رسم مصر" يكشف كواليسها والهدف منها

كشف الدكتور محمد حمدي، مؤسس مبادرة "رسم مصر"، عن تفاصيل المبادرة التي أطلقها منذ 5 سنوات، والهدف منها.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه كان في فترة انتداب للعمل بالخارج بإحدى الجامعات، وقبل عودته إلى مصر مرة أخرى فكر في إطلاق هذه المبادرة.

وتابع: "كنت بكتب بوستات عن الفن والتاريخ، وفكرت أدمج الفكرتين مع بعض، وفكرت في الحديث عن التاريخ والفن ميدانيا، ولما عرضت الفكرة في البداية شارك معي 20 طالبا، وبدأ العدد يزيد، وبدأنا في الانطلاق خارج حدود الجامعة، وبدأت تطلع معانا أسر مصرية في الأماكن التاريخية، وبعض الناس اعتبرها فسحة".

ولفت إلى أنه يناقش تاريخ الحرافيش وأولاد البلد، والأماكن الشعبية، والآثار المصرية والمناطق القديمة، ويحكي للطلاب والمشاركين معه تاريخ هذه الأماكن، منوها أن الطلاب المشاركين يقومون برسم لوحات للأماكن التاريخية خلال تلك الجولات.

وأردف: "المبادرة لا تحتاج إلى تمويل، لأن كل الشباب متطوعين، لكن لو جمعية وفرت لنا وسيلة مواصلات هيكون شيء جيد".

وأشار إلى أن اللوحات التي يرسمها الطلاب يتم تجميعها في آخر العام ويتم عمل معرض لبيع تلك الصور، وتُباع اللوحة بألف وألفي جنيه.