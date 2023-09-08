الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسس مبادرة "رسم مصر" يكشف أهم مناطق القاهرة التاريخية التي زاروها

رسم مصر
رسم مصر

قال الدكتور محمد حمدي، مؤسس مبادرة رسم مصر، إن المجموعة قامت بزيارة أشهر الأماكن التاريخية في القاهرة، وقاموا بزيارة الفيوم مرة واحدة بدعوة من متحف الفيوم وبالتحديد الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفريق قام بزيارة لشارع المعز وشارع السويفية وباب الوزير والحطابة، والمتحالف المقفولة مثل المتحف الإسلامي والقبطي والمصري، وكذلك مقابر الروم الأرثوذكس.

وتابع أن وادي المستضعفين، هو جزء من القرافة تحت سطح جبل المقطم، كما يوجد الجامع المعلق وهو الجامع الوحيد الذي يدخله الناس من الأسفل، مشيرًا إلى أن المكان للمتصوفة ومن يهرب من الحياة، وكان هناك خلاوات للأقباط، كما أن كعب الأحبار، أوصى حين وفاته أن يدفن في تراب وادي المستضعفين. 

وأشار إلى أن وادي المستضعفين يوجد فيه راحة شديدة جدًا وتحته عمر بن الفارض وابن عطاء الله السكندري ودير سمعان الخراز محفور في الجبل ومنقوش.

هدف مبادرة رسم مصر

وأكد أن هدف مبادرة رسم مصر هو استيضاح الشخصيات وتاريخهم، ورسم هذه الأماكن وعمل معرض للطلاب، موضحًا أنه جمع  150 موضوعًا وسعى لتحويلهم لكتب ولكن دور نشر لم تتحمس للموضوع.

وكشف عن أمنيته الذهاب للمحافظات وتكوين فرق "رسم مصر"، ويتم الإشراف معهم وتبادل الزيارات. 

رسم مصر أشهر الأماكن التاريخية وادي المستضعفين هدف مبادرة رسم مصر المتحف الإسلامي استيضاح الشخصيات شارع المعز

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