أحمد الطاهرى: البعض يريد تزييف الحقائق والتاريخ مع قرب ذكرى نصر أكتوبر

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن سبب الهجوم على تاريخ أشرف مروان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "كل واحد يفكر ويشوف إزاي كلنا نقدر نحتفل بصدق ونحتفي بصدق بذكرى مرور 50 سنة على حرب أكتوبر".

وأضاف: "هذه الذكرى مش هنشوفها مرة أخرى خلال 50 سنة تانية، هذه الذكرى تأتي الآن ونحن في أمس الحاجة لاستعادة الانضباط في الشعور القومي تجاه ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات".

وأشار إلى أن الهجوم على أشرف مروان أو التشكيك فيه مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر يأتي بهدف تغيير حقائق وتغيير تاريخ وانتزاع حقائق تاريخية.

وأوضح أن البعض يريد أن يوهم نفسه بانتصارات لم تتحقق وانتصارات زائفة، لأن أكتوبر تعبر عن حقيقة مصر وحقيقة الأمة المصرية، التي من المستحيل أن يراهن أحد على فشلها مهما واجهت من تحديات.