الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: البعض يريد تزييف الحقائق والتاريخ مع قرب ذكرى نصر أكتوبر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن سبب الهجوم على تاريخ أشرف مروان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "كل واحد يفكر ويشوف إزاي كلنا نقدر نحتفل بصدق ونحتفي بصدق بذكرى مرور 50 سنة على حرب أكتوبر".

وأضاف: "هذه الذكرى مش هنشوفها مرة أخرى خلال 50 سنة تانية، هذه الذكرى تأتي الآن ونحن في أمس الحاجة لاستعادة الانضباط في الشعور القومي تجاه ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات".

وأشار إلى أن الهجوم على أشرف مروان أو التشكيك فيه مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر يأتي بهدف تغيير حقائق وتغيير تاريخ وانتزاع حقائق تاريخية.

وأوضح أن البعض يريد أن يوهم نفسه بانتصارات لم تتحقق وانتصارات زائفة، لأن أكتوبر تعبر عن حقيقة مصر وحقيقة الأمة المصرية، التي من المستحيل أن يراهن أحد على فشلها مهما واجهت من تحديات.

أحمد الطاهري أشرف مروان اكسترا نيوز حرب اكتوبر الدولة المصرية

مواد متعلقة

الطاهرى يكشف أسباب التشكيك فى أشرف مروان مع قرب ذكرى نصر أكتوبر

"لوغاريتم".. الكارتون جزء من الحياة الجادة فى كوريا

"لوغاريتم".. سامسونج من محل بقالة بكوريا لعملاق التكنولوجيا فى العالم

"لوغاريتم".. مهندس مصرى يكشف أهمية وطرق تصنيع الرقائق الإلكترونية

"لوغاريتم" يسلط الضوء على محمود العربى فى توشيبا

أستاذ تمويل يوضح مدى استفادة القارة الإفريقية من الانضمام لمجموعة العشرين

أستاذ اقتصاد توضح أبرز أهداف قمة العشرين بمشاركة الرئيس السيسى

خبير علاقات دولية يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

الطاهرى يوضح سبب عدم رواية قصة أشرف مروان من الجانب المصرى

محمد الباز: رد مصطفى قمر على طارق الشناوى شوّه صورته لدى جمهوره

تطورات حادث تحطم طائرة فى الإمارات.. من هو الطيار المصرى كريم كامل؟

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمى الإسرائيلى فى جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين