الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مندوب مبيعات الدعوة".. الباز يعرض فيديو حذر فيه من الداعية أمير منير فى 2019

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو من برنامجه السابق "90 دقيقة" على قناة "المحور"، ويعود الفيديو لعام 2019، حذر فيه من الداعية الإسلامي أمير منير، والذي وصفه بأنه "مندوب مبيعات للدعوة".

وقال الباز، إن هذا الشخص مجهول المنبت، ولا نعرف له مؤهلًا علميًا، ويخرج على الناس ليسوق أفكارًا رجعية، وعرض الباز، خلال البرنامج فيديو لهذا الداعية، وهو يفند الحكم الشرعي للغناء، بطريقة ساخرة، لإقناع الشباب بأن الغناء حرام.

وعلق الباز: "التطرف يبدأ من هنا، فهذا الداعية بدأ بتحريم الغناء، ثم بعد ذلك، تأتي أفكار تكفير المجتمعات التي تستمع للغناء".

وطالب "الباز"، خلال هذا المقطع، والذي يعود تاريخه لعام 2019، وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بمنع غير خريجي الأزهر الشريف من الحديث في الدين، ووعظ الشباب، ووصف هذا الداعية بأنه "سلفي قُح"، ولكنه "عمل أَبْ دِيت لنفسه، ليتحدث بطريقة تتناسب مع الشباب".

يُشار إلى أن الداعية أمير منير أثار الجدل منذ أيام بسبب فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، قدم فيه عرضًا لتطبيق يمكن من خلاله أداء عمرة لأحد الأقارب، من المتوفين أو العاجزين، مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه (130 دولارًا).

محمد الباز أمير منير اخر النهار النهار

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