تتابع وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

تتابع اليوم، الجمعة، وصول وفود الدول للمشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م.

وفود دول العالم تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأوقاف

ووصل الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا وكان في استقباله الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد.

كما وصل الشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا الاتحادية ومركز التنسيق الإسلامي لمسلمي روسيا وكان في استقباله الشيخ هيثم رمضان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية.

ووصل أيضًا السيد منير بيوسف مفوض مفتي منطقة الفولغا الفيدرالية، وكان في استقباله الشيخ هيثم رمضان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية.

كما وصل الشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بزامبيا، والشيخ يوسف تشيوبانا نائب رئيس الجمعية المالاوية وعضو مجلس العلماء عضو لجنة ترجمة القرآن الكريم، وكان في استقبالهما الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ووصل الشيخ أحمد مويني بابا صوالح بدوي رئيس مجلس الإفتاء الكيني، وكان في استقباله الدكتور عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر، والشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

كما وصل فضيلة الشيخ شعبان رمضان موباجي مفتي أوغندا، والشيخ هاتيمانا سالم مفتي جمهورية رواندا وكان في استقبالهما الدكتور عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر، والشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

كما وصل أيضًا السيد طاهر محمد هاشم المساوي مسؤول المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتنزانيا المتحدة، وكان في استقباله الدكتور عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر، والشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

كما وصل الدكتور سانسيزباي شوقانوف نائب مفتي كازاخستان، وكان في استقباله الشيخ/ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

وفد فلسطين في القاهرة للمشاركة في المؤتمر

ووصل اليوم الجمعة، الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، والدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية والوفد المرافق لهما، للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، وكان في استقبالهما الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والشيخ صبري ياسين رئيس مجموعة الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي.

وزير الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية في مؤتمر الأوقاف

كما وصل أيضًا، اليوم الجمعة، الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الوفد المرافق له، للمشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، حيث كان في استقباله الشيخ صبري ياسين رئيس مجموعة الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات.

يتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.