ضبط أكثر من طن جبن ومخلل مجهول المصدر داخل ثلاجة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط (صاحب ثلاجة مواد غذائية- كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (1,100 طن مواد غذائية "جبن - مخلل"جميعها مجهولة المصدر).

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.