وزير الزراعة: الرئيس السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على دعم الفلاح ورفع مستوى معيشته

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام.

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ 71، هذا العام يأتي تقديرًا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف "القصير" أنه قد تجلى معدن الفلاح المصري، في وقت الأزمات، حيث لم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.

وأوضح أن الفلاح المصري العظيم، سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبي الفلاح المصري، أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل، بكل إخلاص وتفانٍ، متحديًا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، ولتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.

وتابع الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُقدر جيدًا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له.

تقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح

وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية، وكذلك التوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطائه الذي لا ينقطع، وتكريمًا على ما بذله من جهد.

كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تُسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.