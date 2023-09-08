الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير إعلامية: نيكولاس بيبى يكمل اليوم إجراءات انتقاله لطرابزون سبور

نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي

كشفت تقارير إعلامية عن أن المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي سيكمل اليوم الجمعة إجراءات انتقاله إلى طرابزون سبور التركي، قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وكان "بيبي" قد وصل إلى الأراضي التركية، صباح اليوم، تمهيدًا للتعاقد رسميًا مع طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن بيبي سيخضع للفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى الفريق التركي.

 انتقال بيبي إلى طرابزون سبور سيكون نهائيًا

وأشار رومانو إلى أن انتقال بيبي إلى طرابزون سبور سيكون انتقالًا نهائيًا وليس صفقة إعارة، مشيرًا إلى أن اللاعب الإيفواري سيوقع عقدًا مع الفريق التركي حتى عام 2024.

وكان الحساب الرسمي لطرابزون سبور على "تويتر" قد أعلن في وقت سابق، عن وصول نيكولاس بيبي إلى تركيا، ونشر الحساب الرسمي للنادي مقاطع فيديو للاعب الإيفواري، مرتديًا قميص طرابزون، خلال تواجده بالطائرة التي كانت تقله إلى الأراضي التركية.

وكان بيبي قد انضم لأرسنال في صيف عام 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، حيث شارك المهاجم الإيفواري– البالغ من العمر 28 عامًا– مع "جانرز" في 112 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا.

ولعب نيكولاس بيبي مع فريق نيس الفرنسي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أرسنال، حيث شارك معه 28 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف فقط.

نيكولاس بيبي طرابزون سبور التركي ارسنال طرابزون سبور فابريزيو رومانو

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