الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تنفيذ رمايات غير نمطية فى تدريبات النجم الساطع 2023

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عن استمرار فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 مع الجانب الأمريكي في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتستمر فعاليات التدريب حتى 14 سبتمبر، وشهدت تنفيذ رماية نمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة، ومجابهة الطائرة الموجهة والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للقوات البحرية والجوية.

 أكبر تدريب عسكرى فى الشرق الأوسط

يُشار إلى أن التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع" بدأ لأول مرة في مصر عام 1980، ويجري بمعدل مرة كل عامين في مصر.

ويُصنف بأنه أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط، ويشارك 8 آلاف مقاتل من 34 دولة في النسخة الحالية، ويستهدف تعزيز التعاون لمواجهة التحديات، ويتيح التدريب الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الأسلحة.

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