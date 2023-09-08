الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بقتل مواطن في بدر

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدي بالضرب على آخر مما أدى لوفاته في مدينة بدر.

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وأقر المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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كان تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

بإجراء التحريات  بقيادة الرائد محمد سالم معاون مباحث بدر أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبعد مواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى، إذ اعتقدوا أنه قام بسرقة هواتفهم المحمولة في شقتهم، الأمر الذي أثار حفيظتهم. لذا، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم إلى مكان هواتفهم المحمولة، ولكنه توفي أثناء ذلك. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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